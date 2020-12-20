قرار جديد من الكاف بشأن إصابات كورونا بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" شرطا لإلغاء أى مباراة بمسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية فى نسختهما الجديدة بسبب كورونا واشترط الكاف توافر 11 لاعبا داخل الملعب بجانب 4 احتياطى منهم حارس مرمى من أجل خوض المباراة دون أى تأجيل ، وفى حال ظهور عدد إصابات أكبر فى فريق واحد يعتبر خاسارا المباراة بنتيجة 2/0 ويسعى الكاف إلى خروج مسابقتى دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية إلى بر الأمان فى نسختهما الجديدة دون أى تأجيل ويمثل الأهلى والزمالك الكرة المصرية فى مسابقة دوري أبطال إفريقيا بينما يلعب المقاولون العرب وبيراميدز ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.