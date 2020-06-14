ريال مدريد يرد على برشلونة في 33 دقيقة

سجل ريال مدريد 3 أهداف في 33 دقيقة في الشوط الأول ليفوز 3-1 على إيبار، الأحد، ويواصل مطاردة برشلونة على صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني، في أول ظهور له عقب استئناف الموسم، بعد توقف ثلاثة شهور، بسبب جائحة فيروس كورونا.وجاء فوز ريال مدريد الكبير بعد ساعات من رباعية لغريمه التقليدي في مباراته الأولى بعد العودة، في مرمى ريال مايوركا.

وتقدم توني كروس بهدف مبكر لريال بتسديدة متقنة في الدقيقة الرابعة، وأضاف القائد سيرخيو راموس الهدف الثاني بعد تمريرة من العائد من الإصابة إيدن هازارد في الدقيقة 30.وبعد سبع دقائق تابع مارسيلو كرة مرتدة وأطلق تسديدة هائلة في مرمى إيبار، ليضمن لريال مدريد الخروج بالانتصار.وقلص بيدرو بيغاس الفارق وسجل هدف إيبار الوحيد بعد تسديدة خدعت الحارس تيبو كورتوا في مباراة أقيمت دون حضور مشجعين.وأصبح رصيد ريال مدريد 59 نقطة من 28 مباراة، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.