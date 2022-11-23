بلجيكا تهزم كندا بهدف نظيف في مستهل مباريات المنتخبين بكأس العالم
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بلجيكا تهزم كندا بهدف نظيف في مستهل مباريات المنتخبين بكأس العالم

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العرب اليوم - بلجيكا تهزم كندا بهدف نظيف في مستهل مباريات المنتخبين بكأس العالم

مباريات المنتخبين بكأس العالم
الدوحة_العرب اليوم

 بلجيكا تهزم كندا بهدف نظيف في مستهل مباريات المنتخبين بكأس العالم

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بلجيكا تهزم كندا بهدف نظيف في مستهل مباريات المنتخبين بكأس العالم بلجيكا تهزم كندا بهدف نظيف في مستهل مباريات المنتخبين بكأس العالم



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