ريال مدريد يفشل في اختراق دفاع مايوركا في الشوط الأول في الدوري الإسباني

حسم التعادل السلبى الشوط الأول من مواجهة فريق ريال مدريد ومضيفه ريال مايوركا، فى المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب "إيبيروستار"، فى ختام منافسات الجولة الـ28 من مسابقة الدوري الإسباني، وفشل الفريق الملكى فى هز الشباك خلال الفرص التى أتيحت فى الـ45 دقيقة الأولى من اللقاء.