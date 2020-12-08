كونتي يستبعد تآمر ريال مدريد

استبعد أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان الإيطالي احتمالية حدوث اتفاق خفي بين ريال مدريد الإسباني وبروسيا مونشنجلادباخ الألماني وحال انتهت مباراة ريال مدريد ضد جلادباخ في الجولة الختامية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا بالتعادل، فإن الإنتر سيتعرض للإقصاء حتى حال فوزه على شاختار دونيتسك الأوكراني، ويحرم من التأهل إلى دور الـ16 ويحتاج فريق المدرب كونتي للفوز على ضيفه شاختار، الأربعاء، في آخر مباراة لهما بالمجموعة الثانية لرفع رصيده إلى 8 نقاط تجعل لديه أي فرصة لاحتلال المركز الثاني، لكن مصيره سيظل معلقا في المقابل بفوز أو خسارة ريال مدريد الذي يتفوق عليه بنقطتين حاليا وبالمواجهات المباشرة أيضا.

وحال انتهاء مباراة الريال وجلادباخ بالتعادل سيرتفع رصيد الأخير إلى 9 نقاط في الصدارة والأول إلى 8 نقاط مع تفوقه على الإنتر في المواجهات المباشرة مما سيمنحه بطاقة المركز الثاني حتى في حالة فوز الإنتر على شاختار وراجت تقارير في وسائل إعلام إيطالية عن إمكانية حدوث مؤامرة، مما دفع بعض الصحفيين لسؤال كونتي عن ذلك بكل وضوح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة (الثلاثاء) رغم ذلك، بدد المدرب الإيطالي تلك الشائعات بقوله: "نحن نلعب في دوري الأبطال، ونتحدث عن أندية كبيرة، ولسنا في حانة للرهانات" وأضاف: "لست قلقا على الإطلاق بشأن ما قد يحدث في مدريد.. دعونا لا نتحدث عن المباريات الأخرى".

وأردف: "أتمنى ألا تركز وسائل الإعلام كثيرا على الشائعات التي تتحدث عن اتفاق لتحقيق نتيجة تصب في صالح الفريقين.. إنه أمر محبط أن نسمع هذا الكلام" واستطرد: "إنها مجرد تكهنات، لكن الإنتر وشاختار والريال ومونشنجلادباخ سيلعبون من أجل الفوز" وقال كونتي عن الفريق الأوكراني: "إنه فريق جيد جدا بقيادة مدرب رائع، كما يملك لاعبوه قدرات فنية كبيرة ويتمتع بعضهم بالسرعة" يذكر أن الإنتر فاز على شاختار بنتيجة 5-0 في الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي الموسم الماضي في أغسطس/ اب في طريقه نحو المباراة النهائية، لكنهما تعادلا بدون أهداف في المباراة السابقة في مجموعات الأبطال.