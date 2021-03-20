دي بروين يسجل الأول للسيتي في الدقيقة 12 ضد بوروسيا مونشنجلادباخ

سجل النجم البلجيكي كيفن دي بروين هدف مانشستر سيتي الأول في شباك ضيفه فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، خلال المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب "بوشكاش أرينا"، في مدينة بودابست عاصمة المجر، بعد قرار الاتحاد الأوروبي بنقل المباراة لملعب محايد بسبب قيود السفر وسط جائحة كورونا في أوروبا، كما حدث في لقاء الذهاب، حيث جاء هدف دي بروين في الدقيقة 12 من زمن اللقاء لتصبح النتيجة تقدم مانشستر سيتي 1 - 0.ونجح السيتي في حسم لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين الشهر الماضي في المجر بثنائية نظيفة من توقيع البرتغالي برناردو سيلفا وجابرييل خيسوس.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الأداء المميز الذي يقدمه في مسابقة الدوري الانجليزي، ويريد تأكيد تفوقه مجددًا وعدم التهاون أمام الخصم لاقتناص بطاقة العبور إلى الدور المقبل بشكل رسمي، بينما الفريق الألماني يعلم صعوبة الخصم وقوته، ويطمح في دخول اللقاء بكل قوة من أجل تقديم مباراة تليق به، يأمل من خلالها تحقيق الفوز وإحداث عنصر المفاجأة بعمل ريمونتادا تاريخيه ليتأهل إلى الدور المقبل ويقصي بها الخصم.