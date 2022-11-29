إنجلترا تهزم ويلز وتضرب موعدا مع السنغال في ثمن نهائي مونديال قطر

تغلب المنتخب الإنجليزي على نظيره الويلزي بثلاثية دون رد، لحساب الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثانية في مونديال قطر، ليعبر للدور ثمن النهائي.

وأحرز ثلاثية المنتخب الإنجليزي، ماركوس راشفورد "هدفين" في الدقيقتين 50، و68، وفيل فودين في الدقيقة 52.