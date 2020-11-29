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تغريم برشلونة بسبب "قميص مارادونا"

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العرب اليوم - تغريم برشلونة بسبب "قميص مارادونا"

ليونيل ميسي مهاجم برشلونة
مدريد - العرب اليوم

أكدت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني سيعاقب بغرامة مالية بعد لفتة قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي تجاه مواطنه الراحل دييجو مارادونا وكان ميسي أحرز الهدف الرابع في الفوز 4-0 على أوساسونا، مساء الأحد، في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، واحتفل عن طريق إظهار قميص نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني، الذي سبق لمارادونا اللعب في صفوفه، وبدأ فيه ليو مشواره مع كرة القدم حين كان طفلا. وجاء ذلك بعد أيام من وفاة أسطورة الكرة الأرجنتينية والعالمية السابق عن عمر يناهز الـ60 عاما، إثر تعرضه لنوبة قلبية وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية المقربة من النادي الكتالوني إن احتفال ميسي سيتسبب في فرض غرامة قدرها 3 آلاف يورو على برشلونة، طبقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ونظيره الإسباني.

ونشرت الصحيفة نص المادة 91 من قانون الانضباط للاتحاد الإسباني لكرة القدم، وجاء فيه: "اللاعب الذي يرفع قميصه ويعرض أي نوع من الإعلانات أو الشعارات أو الرسائل أيا كان محتواها أو الغرض منها، ستتم معاقبة ناديه بغرامة تصل إلى 3 آلاف يورو بجانب حصوله على بطاقة صفراء" يذكر أن ماتيو لاهوز، حكم مباراة برشلونة وأوساسونا، لم يتردد في إشهار البطاقة الصفراء في وجه ميسي بعد احتفاله، وهو التصرف الذي انتقده عدد من الصحفيين في وسائل الإعلام الكتالونية ويرى النقاد أن الحكم كان عليه التغاضي عن احتفال ليو، الذي قام فيه بتخليد ذكرى أسطورة يتم تكريمه والحداد عليه في مختلف ملاعب كرة القدم حول العالم في الوقت الراهن.

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تغريم برشلونة بسبب قميص مارادونا تغريم برشلونة بسبب قميص مارادونا



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