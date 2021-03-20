جوردان بيكفورد يغيب عن منتخب إنجلترا في تصفيات كأس العالم للإصابة

أوضح نادي إيفرتون اليوم الثلاثاء إن حارس منتخب إنجلترا جوردان بيكفورد لن يشارك في مواجهات في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 هذا الشهر بعد إصابته في عضلات البطن، حيث خرج بيكفورد مصابًا قبل الاستراحة في مباراة انتهت بخسارة إيفرتون 2-1 على ملعبه أمام بيرنلي يوم السبت الماضي، بعدما أصيب على ما يبدو خلال التصدي لمحاولة وخضع الحارس البالغ من العمر 27 عامًا لفحوص أمس الاثنين.

وسيغيب بيكفورد أيضًا عن مباراة دور الثمانية في كأس الاتحاد الانجليزي يوم السبت أمام مانشستر سيتي، وستلعب إنجلترا مع سان مارينو في 25 آذار/ مارس، تليها ألبانيا في 28 آذار/مارس وبولندا بعدها بثلاثة أيام.