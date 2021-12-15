الجزائر تفتتح التسجيل في شباك قطر في نصف نهائي كأس العرب

افتتح المنتخب الجزائري باب التسجيل في المباراة التي تجمعهما حاليا ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021" على أرضية ملعب "الثمامة" في الدوحة وتقدم منتخب "محاربو الصحراء" في النتيجة عند الدقيقة الـ59 بهدف رائع سجله جمال الدين بلعمري بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء وسيتنافس الفائز من المواجهة على رفع كأس البطولة يوم السبت المقبل، مع المنتخب التونسي الذي تغلب في وقت سابق اليوم على نظيره المصري بهدف دون مقابل في المباراة نصف النهائية الأولى وتستضيف قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم حتى الـ18 من ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا.