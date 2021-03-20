لابورتا يحصل على الضمانات المالية لتنصيبه رئيسًا لنادي برشلونة

نجح خوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة الإسباني في تأمين الضمانات المالية من أجل تنصيبه رسميًا برئاسة النادي، بعد أن نجح في الحصول على ضمان مالي بقيمة 126 مليون يورو، وهو ما يفوق المبلغ المطلوب من رابطة الدوري الإسباني "الليغا"، حيث ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن لابورتا رئيس برشلونة توصل لإتفاق مع شركة أوداكس وبنك ساباديل من أجل حصوله على مبلغ 126 مليون يورو، من أجل تقديم الضمان المالي من أجل تنصيبه رئيسًا للنادي، حيث ينص القانون على تقديمه 15 % من قيمة ميزانية النادي وهو ما يقدر بـ 124 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن فشل الإتفاق بين لابورتا والصندوق الأميركي، وضع رئيس النادي الجديد في وضع صعب، ولكنه نجح في الأخير الحصول على الضمانات المالية، وسيتم تنصيبه رئيسًا للنادي بشكل رسمي غدًا الخميس.ونجح لابورتا في الفوز بمنصب رئاسة برشلونة، بعد حصد 57.69% من أصوات أعضاء البارسا في الانتخابات التي أقيمت 7 آذار/ مارس الجاري.وتعقد جماهير برشلونة أمالا عريضة على خوان لابورتا في انتشال النادي من أزمته الحالية، بالإضافة إلى إقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في البقاء مع الفريق الكتالوني، خاصة وأن عقده الحالي ينتهي مع النادي في الصيف الحالي.