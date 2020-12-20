أزمة تهدد إقامة مباراة الزمالك وجازيلي التشادي

باتت مباراة الزمالك أمام جازيلي التشادي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا مهددة بالإلغاء وجاءت الأزمة بسبب عدم حصول الفريق التشادي على تصريح للسفر مما أدى لتعثر إقلاع البعثة من المطار هناك بسبب مشاكل بين اتحاد الكرة ووزارة الرياضة في تشاد وكان من المفترض وصول بعثة جازيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم قبل أن يتأجل الأمر لحين إشعار آخر وكان الزمالك قد اتفق مع جازيلي على خوض لقائي الذهاب والإياب في القاهرة يومي 23 ديسمبر و5 يناير المقبل.