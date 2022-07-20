رسميًا يوفنتوس يضم المدافع البرازيلى بريمر حتى 2027

أعلن نادى يوفنتوس الإيطالي، مساء الأربعاء، عن تعاقده رسميا مع المدافع البرازيلى جيلسون بريمر بعقد لمدة 5 سنوات، ليستمر حتى عام 2027، قادما من فريق تورينو، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وأكد يوفنتوس أن صفقة إنضمام بريمر إلى النادى، بلغت قيمتها 41 مليون يورو، بالإضافة إلى 8 ملايين يورو حوافز، بجانب دفع مبلغ 3.8 مليون يورو عمولات لوكلاء اللاعب.

وكان اللاعب البرازيلى قد وصل لمدينة تورينو مساء أمس الثلاثاء، قبل أن يخضع للفحوصات الطبية صباح اليوم الأربعاء، والتى تخطاها بنجاح قبل أن يوقع عقود انضمامه لليوفي. ويعد بريمر ثالث صفقات فريق السيدة العجوز خلال الصيف الحالى بعد الثنائي النجم الفرنسي بول بوجبا والأرجنتيني أنخيل دى ماريا. ويأتى التعاقد مع مدافع تورينو لتعويض رحيل المدافع الهولندى ماتياس دى ليخت إلى بايرن ميونخ مقابل 75 مليون يورو.

بدأ بريمر مسيرته المهنية في البرازيل ، أولاً في فرق الشباب في ديسبورتيفو برازيل ثم في فرق سان باولو. أول ظهور له برو كان في عام 2017 مع أتلتيكو مينيرو ، وفي عام 2018 وصل إلى إيطاليا ، في تورينو ، حيث لعب 110 مباراة ، منها 105 مباراة.