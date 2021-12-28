صلاح يفشل في التسجيل في المرمى الخالي بعد إهداره لركلة جزاء

أهدر المصري محمد صلاح نجم ليفربول فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل في المباراة التي تجمع في هذه الأثناء فريقه مع مضيفه ليستر سيتي ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وتحصل صلاح على ركلة جزاء في الدقيقة الـ15 بعد أن تعرض للعرقلة في منطقة جزاء المنافس، وانبرى النجم المصري لتنفيذ ركلة الجزاء ولكن حارس ليستر، الدنماركي كاسبر شمايكل تصدى لها ببراعة لترتد منه باتجاه صلاح الذي ارتقى وأرسلها برأسه مجددا نحو المرمى الخالي، ولكن الكرة ارتطمت بالعارضة قبل أن يبعدها الدفاع.