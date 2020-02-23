أعلن رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، جمال الغندور، عن الطاقم التحكيمي لإدارة مباراة الأهلي وضيفه الزمالك، غدا الاثنين، المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز. وسيقوم حكم الساحة الدولي الليتواني جيديميناس ماسيكا بإدارة المباراة، وسيساعده حكما الراية مواطناه، فيتوتاس سميكوس، وكاسلوسكاس، إضافة إلى الحكم الرابع الليتواني دوناتاس رامساس.

ومن المقرر أن تقام المباراة في موعدها، مساء غد الاثنين، في الساعة (19:30) على استاد القاهرة الدولي. ويتربع الأهلي على عرش صدارة الدوري برصيد 45 نقطة (15 مباراة)، مبتعدا بفارق 13 نقطة عن وصيفه المقاولون العرب. بينما يشغل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة، حصدها من 15 مباراة أيضا.