الاتحاد يسجل الهدف الرابع في شباك الأهلي

سجل الاتحاد السكندري الهدف الرابع في شباك النادي الأهلي عن طريق احمد الالفي في الدقيقة ٨٨ ، في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب السلام ضمن مباريات الدوري العام، لتصل النتيجة الى اربعة اهداف لهدفين