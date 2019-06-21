تريزيجيه يسجل الهدف الاول لمصر في زيمبابوي

نجح محمود حسن تريزيجه في تسجيل الهدف الاول للمنتخب المصري في الدقيقة ٤٠ ، في شباك المنتخب الزيمبابوي، في المباراة المقامة بينهما على ملعب القاهرة، في افتتاح بطولة امم افريقيا التي تستضيفها مصر .

محمود تريزيجيه سجل الهدف من مجهود فردي، حينما تسلم الكرة وسددها قوية على يسار الحارس