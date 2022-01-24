إيقاف رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم 11 عاما

كشفت تقارير صحفية أن المحكمة بلجنة الأخلاقيات والقيم بالاتحاد السوداني لكرة القدم فجرت مفاجأة من العيار بعدما أصدرت حكما بحظر الدكتور معتصم جعفر رئيس الاتحاد السوداني من المشاركة فى أى عمل متعلق بكرة القدم لمدة 11 عاما، اعتبارا من تاريخ صدور القرار، لمخالفته القواعد الدولية الإدارية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما علقت نشاط أسامة عطا المنان نائب رئيس الاتحاد السوداني عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 18.

