سيميوني يستدعي القوة الضاربة في قمة دوري الأبطال ضد تشيلسي

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد قائمة فريقه التي ستخوض مباراة تشيلسي المقرر إقامتها في العاشرة مساء غدًا الأربعاء على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث فاز تشيلسي في مواجهة الذهاب خارج ملعبه على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف سجله أوليفييه جيرو، وهي المواجهة التي لعبت في رومانيا بسبب فيروس كورونا.

وشهدت القائمة تواجد الهداف الأوروجوياني لويس سواريز نجم الفريق ووصيف هدافي الدوري الاسباني على رأس القائمة بالإضافة الى أنخيل كوريا وجواو فيليكس وموسى ديمبيلي الثلاثي الهجومي الناري.ويعود 5 لاعبين بعد غيابهم في مباراة الذهاب هم: "كيران تريبير للإيقاف وسيمي فرساليكو ويانيك كاراسكو وخوسيه ماريا خيمينيز للإصابة، وهيكتور هيريرا العائد من الإصابة بفيروس كورونا.

وضمت قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة تشيلسي على النحو التالي"حراسة المرمى يان أوبلاك، إيفو جربيتش، سان رومان، خط الدفاع خوسيه ماريا خيمينيز، رينان لودي، ستيفان سافيتش، فيليبي، ماريو هيرموسو، كيران تريبير، سيمي فرساليكو، خط الوسط جيفري كوندوجبيا، لوكاس توريرا، كوكي، ساؤول نيجويز، توماس ليمار، ماركوس يورينتي، هيكتور هيريرا، فيتولو، يانيك كاراسكو، خط الهجوم جواو فيليكس، لويس سواريز، أنخيل كوريا، موسى ديمبيلي".