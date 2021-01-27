المغرب تحتل المركز الـ25 بكأس العالم لكرة اليد بالفوز على أنجولا

حصل منتخب المغرب لكرة اليد على المركز 25 ببطولة كأس العالم "مصر 2021" بعد تغلبه على نظيره الأنجولي بنتيجة 3 - 2 برميات الترجيح في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات البطولة. وتقدمت أنجولا في الشوط الأول بنتيجة 14 - 13، لكن منتخب المغرب تمكن من الفوز في الشوط الثاني 14 - 13 أيضا، ليحتكم المنتخبان لرميات الترجيح التي حسمها المنتخب المغربي لصالحه بنتيجة 3 - 2.