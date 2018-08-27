طفل يصاب بنوبة بكاء بعد رؤيته نجمه المفضل ليونيل مبسي

أصيب طفل بنوبة "هستيرية" بعد رؤيته نجمه المفضل ليونيل ميسي، الذي لم يتردد في تبادل التحية مع المشجع الصغير والتقاط الصور معه، في فيديو "مؤثر" نشره نادي برشلونة على حسابه الرسمي بموقع تويتر.

ونشر النادي "الكتالوني" لقطات لقاء الطفل بنجمه المفضل في المطار، بعد عودة الفريق من رحلة إلى بلد الوليد في الدوري الإسباني.

وانفجر الطفل بالبكاء فور رؤيته النجم الأرجنتيني، الذي بدوره سارع إلى تحية الطفل والتوقيع على قميصه، ثم التقط الصور معه وربت على رأسه.