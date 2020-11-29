ديفيد لويز يرسل مهاجم ولفرهامبتون إلى المستشفى

شهدت مباراة أرسنال مع ضيفه ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي إصابة قوية للمكسيكي راؤول خيمينيز مهاجم الضيوف بعد تدخل عنيف ويحل ولفرهامبتون ضيفا على أرسنال، الأحد، في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "الإمارات". وفي الدقائق الأولى من اللقاء دخل البرازيلي ديفيد لويز مدافع أرسنال في التحام هوائي قوي مع خيمينيز أثناء تنفيذ ركلة ركنية لأصحاب الأرض، أسفرت عن فقدان اللاعب المكسيكي وعيه، حسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وبعد توقف استغرق قرابة 10 دقائق لعلاج خيمينيز، قام الجهاز الطبي لفريقه بإخراجه من الملعب من أجل نقله إلى المستشفى لإكمال العلاج، ودخل بدلا منه زميله البرتغالي فابيو سيلفا الالتحام أسفر عن نزيف لديفيد سيلفا، لكن المدافع البرازيلي أكمل اللقاء بشكل طبيعي بعد وضع ضمادة حول رأسه ورغم الضربة القوية التي تعرض لها ولفرهامبتون وفقدان جهوده، فقد أنهى "الذئاب" الشوط الأول وهم متقدمون بهدفين مقابل هدف واحد ويعد خيمينيز (29 عاما) واحدا من العناصر الأساسية في تشكيلة فريق المدرب البرتغالي نونو سانتو، وخاض مع ولفرهامبتون 10 مباريات هذا الموسم في مختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف.