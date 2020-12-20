القاهرة ـ العرب اليوم
كشف مصدر بلجنة الكرة بنادي الزمالك، عن شروط النادي الأبيض من أجل الموافقة على رحيل مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء وخوض تجربة احترافية جديدة في أوروبا وكان اللاعب تلقى عرضين خلال الساعات الماضية من ناديي نانت الفرنسي وسانت ايتيان، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة واشترط مسؤولو نادي الزمالك، أن يكون رحيل اللاعب عقب انتهائه من المشاركة في أولمبياد طوكيو المقبلة، من أجل إتاحة الفرصة للنادي الأبيض لتحضير البديل الجيد له من ناحية، ومن ناحية أخرى لزيادة القيمة المالية نظير التفريط في خدماته.
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