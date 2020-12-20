كشف مصدر بلجنة الكرة بنادي الزمالك، عن شروط النادي الأبيض من أجل الموافقة على رحيل مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء وخوض تجربة احترافية جديدة في أوروبا وكان اللاعب تلقى عرضين خلال الساعات الماضية من ناديي نانت الفرنسي وسانت ايتيان، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة واشترط مسؤولو نادي الزمالك، أن يكون رحيل اللاعب عقب انتهائه من المشاركة في أولمبياد طوكيو المقبلة، من أجل إتاحة الفرصة للنادي الأبيض لتحضير البديل الجيد له من ناحية، ومن ناحية أخرى لزيادة القيمة المالية نظير التفريط في خدماته.