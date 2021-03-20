البافاري ينهي استعداداته لقمة دوري أبطال أوروبا ضد لاتسيو

اختتم فريق بايرن ميونخ الألماني استعداداته للمباراة المرتقبة ضد لاتسيو الإيطالي والتي ستنطلق في العاشرة مساء غدًا الأربعاء على ملعب "أليانزا أرينا" في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا في مباراة لا تحتمل المفاجآت، خاصة وأن الفريق البافاري استطاع تحقيق الفوز بأربعة أهداف لهدف في المواجهة التي أقيمت بينهما في ذهاب نفس الدور.

وتوج بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي 2020، بعد الفوز على باريس سان جيرمان بهدف نظيف في المباراة النهائية في مدينة "لشبونة" البرتغالية.وشهدت التدريبات تألق اللاعبين وسط حالة من التفاؤل الشديد من جانب اللاعبين في الفريق قبل المباراة المرتقبة خاصة وأن المواجهة ستقام على أرضهم وسيكون أمامهم فرصة لتحقيق المزيد من الأهداف لحسم التأهل بنتيجة كبيرة في مجموع المباراتين.