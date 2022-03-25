أتلتيكو مدريد يعلن وفاة والد سيميوني

أعلن نادى أتلتيكو مدريد وفاة كارلوس سيميوني والد المدرب الأرجنتينى دييجو سيميوني، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ80 عاما. وذكر أتلتيكو مدريد، فى بيان عبر موقعه الرسمى، "عائلة الروخي بلانكوس تتألم وتحزن على وفاة كارلوس سيميوني، والد مدربنا، دييجو بابلو سيميوني. تعازينا الخالصة لعائلة سيميوني التي نشاركها أحزانها".