توقف مباراة الأهلي والهلال السوداني

توقفت مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني وذلك بسبب نزول أحد مشجعي الهلال السوداني لأرض الملعب وإلقاء زجاجات على ارض اللقاء.

وقام الحكم المغربي رضوان جيد بإيقاف المباراة، ونزلت قوات الأمن لأرض الملعب لحماية اللاعبين.