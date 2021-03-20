استقالة مدرب دينامو زغرب بعد حكم بحبسه 4 أعولم بتهمة الاختلاس عبر بيع لاعبين

أعلن الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لنادي دينامو زغرب الكرواتي استقالته من تدريب الفريق، بعد حكم صدر ضده بالسجن لمدة أربع سنوات وثمانية أشهر، ليضرب الارتباك تحضيرات دينامو لمباراته بالدوري الأوروبي ضد توتنهام بعد غد الخميس، حيث أكد النادي الكرواتي، أن ماميتش استقال فورًا من تدريب دينامو بعد تأكيد الحكم الصادر في حقه، كما كشف أن مدربه الجديد سيكون لاعب دينامو السابق دامير كرزنار.

وأضاف زوران ماميتش في بيان أصدره"رغم إنني لا أشعر بالذنب، إلا أنني أستقيل كما قلت إنني سأفعل إذا تم تأكيد الحكم، وأتمنى كل التوفيق للنادي، حيث كانت المحكمة العليا في كرواتيا بسجن زوران ماميتش، مدرب دينامو زغرب الكرواتي الحالي والهلال والنصر السعوديين السابق، للاختلاس.

وأكدت وسائل إعلام كرواتية أن التهم الموجهة إلى زوران ماميتش 49 عامًا، تنوعت بين الاختلاس وتخفيض الالتزامات الضريبية وقبول الرشاوي، والحصول على مبالغ مالية غير مستحقة مقابل تسهيل انتقال لاعبين سابقين في دينامو زغرب إلى أندية أوروبية كبيرة.