بعد مرور 77 دقيقة الأهلي يتقدم بثلاثة أهداف لهدف أمام الترجي التونسي

تقدم الأهلى بالهدف الثالث أمام الترجى التونسى، فى المباراة المقامة حاليا باستاد برج العرب في ذهاب نهائي دوري ابطال أفريقيا، عبر ركلة جزاء عن طريق وليد سليمان فى الدقيقة 76

سبق أن سجل وليد سليمان وعمرو السولية للأهلى الهدفين الأول والثانى على الترتيب للأهلى ثم نجح الترجى فى تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول عن طريق البلايلى.