تأجيل آخر 15 دقيقة من لقاء الفيصلي والعقبة في دوري المحترفين الأردني لموعد لاحق بسبب انقطاع الكهرباء

تقرر تأجيل آخر 15 دقيقة من لقاء الفيصلي وشباب العقبة الذي انطلق مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 12 لبطولة دوري المحترفين الأردني لكرة القدم، بسبب انقطاع التيار الكهربائي في الملعب وكانت المباراة قد توقفت عند الدقيقة 75 والنتيجة تشير إلى التعادل 1-1 بين الفريقين وقرر حكم المباراة تأجيل استكمالها، بعدما اتضح أن إصلاح خلل انقطاع التيار الكهربائي في ستاد عمان الدولي، يحتاج لمدة أسبوع وينتظر أن يحدد الاتحاد الأردني، موعدا لاستكمال المباراة خلال 48 ساعة المقبلة بحيث تستكمل غدا أو بعد غد الإثنين، وقد تقام على ملعب آخر ووفقا للتعليمات، فإن المباراة ستستكمل من الدقيقة 75 وبنفس تشكيلة الفريقين والتبديلات التي جرت، لكن لا يشترط أن يقودها ذات الطاقم التحكيمي.