المدير الفني لـ باريس سان جيرمان يؤكد أن ميسي الأفضل فى العالم ونيمار جاهز لمواجهة نانت

أعرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن سعادته بالفوز أمام فريق ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا ، وذلك قبل مواجهة نظيره نانت غدا السبت في إطار الجولة الـ25 من بطولة الدوري الفرنسي ‏وقال بوتشيتينو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الفرنسي: قدمنا مباراة رائعة أمام مدريد ، ونحن فقط عبرنا شوط واحد وتبقى شوط آخر في مدريد، الشعور الذي شعرنا به من المهم أن نحتفظ به لنستطيع اللعب في مدريد، نعم ستكون مباراة صعبة بلا شك وعن موقف ميسي عقب إهداره ركلة الجزاء أمام ريال مدريد ، قال : ليو هو الأفضل في العالم، هو مرجع لكرة القدم، إذا اردت معرفة ما تدور كرة القدم حوله، تدور حول ميسي، انا سعيد بأدائه أمام مدريد، ولا يمكن لركلة جزاء أن تضيع مستواه وتفقد ثقته، لقد قدم مستوى رائع مع زملائه كفريق واحد، هو لاعب رائع بالتأكيد وحول عودة نيمار أعلن المدير الفني عن سعادته بالرغبة القوية التي ظهر عليها اللاعب في عملية التعافي البدني ، مشيرا إلى أنه كان يركز على العودة ومساعدة الفريق، مؤكدا أن نيمار جاهز مواجهة الغد أمام نانت .