ربيع ياسين يتعافى من كورونا

تعافى ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب السابق من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي يهدد استكمال المسابقات حول العالم، بعد إصابته خلال تواجد المنتخب الوطني في معسكر المنتخب في تونس في بطولة شمال أفريقيا، والتي أقيمت أحداثها على فى تونس، وانسحب المنتخب من البطولة وتحديدا من دور المجموعات أمام منتخب ليبيا ومنتخب تونس، بسبب عدم اكتمال اللاعبين الجاهزين قانونيا للمشاركة في المباراة وبالتالي توديع المنتخب البطولة .