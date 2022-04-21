بيليه يخرج من المستشفى بعد علاجه من سرطان القولون

خرج أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه اليوم الخميس من المستشفى بعد أربعة أيام من دخوله في إطار علاجه من سرطان القولون، وفق ما أفاد المركز الطبي في ساو باولو وأفاد مستشفى "ألبرت أينشتاين" في بيان أن بيليه البالغ 81 عاما "في حالة سريرية جيدة ومستقرة".