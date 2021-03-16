الفتح يتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين

تأهل الفتح إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما تفوق على اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي. واتجهت المواجهة للأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. ولم يستطع أي من الفريقين من ترجمة فرصهم لأهداف ليضطر الفريقان للذهاب للأشواط الإضافية. وتلقى سعود عبدالحميد لاعب الاتحاد بطاقة حمراء في الدقيقة 75، وأيضا تلقى سفيان بن دبكة لاعب الفتح بطاقة حمراء بعدما تحصل على الإنذار الثاني في الوقت الضائع من الشوط الثاني وفي الأشواط الإضافية تمكن الفتح من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 113 عن طريق مراد باتنا.

وبعد 5 دقائق تمكن محمد مجرشي من إضافة الهدف الثاني لصالح الفتح. وفي الدقيقة الأولى من الوقت الضائع للأشواط الإضافية سجل أحمد حجازي هدف تقليص الفارق لصالح اتحاد جدة، وبعد لحظات أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية. وبدأ اتحاد جدة المواجهة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: مارسيلو جروهي خط الدفاع: مهند الشنقيطي - أحمد حجازي - زياد الصحفي، سعود عبد الحميد خط الوسط:كريم الأحمدي - عبد الإله المالكي - عبد الرحمن العبود - عبد العزيز البيشي - بريجوفيت خط الهجوم: رومارينيو