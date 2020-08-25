إصابة حارس سموحة الهاني سليمان ب كورونا

تلقي فريق الكرة بنادي سموحة ضربة موجعة بعدما أظهرت نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها لاعبو الفريق السكندري ، عن إيجابية عينة حارس مرمى الفريق الهاني سليمان وعلى الفور تم اتخاذ إجراءات عزل الحارس بمعرفة الجهاز الطبي للفريق، بعد اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة

ويستعد سموحة لمواجهة طلائع الجيش غدًا على ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن مباريات الجولة الـ22 ويحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر بترتيب جدول الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 4 وتعادل في 9 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدفًا وتلقت شباكه 28 هدفًا فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 12 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفًا وتلقت شباكه 21 هدفًا.