ناشئ دورتموند يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

حطم يوسوفا موكوكو، ناشئ بروسيا دورتموند الألماني، رقما تاريخيا ظل صامدا لمدة تزيد على 25 عاما في بطولة دوري أبطال أوروبا المهاجم الألماني الشاب ذو الأصول الكاميرونية شارك في مباراة أسود الفيستيفال ضد زينيت سانت بطرسبرج الروسي، مساء الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات. وبمجرد نزوله كبديل في الشوط الثاني، أصبح موكوكو أصغر لاعب يشارك في تاريخ دوري الأبطال بعمر 16 عاما و18 يوما، محطما الرقم السابق الذي سجله النيجيري سيليستين بابايارو في موسم 1994-1995.

وتفوق معجزة دورتموند على بابايارو بفارق 68 يوما فقط، إذ حقق الأخير رقمه بعمر 16 عاما و86 يوما يوسوفا موكوكو موهبة بروسيا دورتموند يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا المباراة شهدت انتصار أسود الفيستيفال 2-1 بعدما كانوا متأخرين في النتيجة بهدف سجله سيباستسبان دريوسي في الدقيقة 16 واستطاع رجال المدرب السويسري لوسيان فافر أن يقلبوا النتيجة بتسجيل هدفين في غضون 10 دقائق من الشوط الثاني عن طريق لوكاس بيشتشيك وأكسيل فيتسل.

بهذا الانتصار، أنهى دورتموند مشواره في دور المجموعات متصدرا للمجموعة السادسة برصيد 13 نقطة وفي مباراة أخرى، أقيمت في التوقيت ذاته ضمن منافسات المجموعة ذاتها، نجا لاتسيو الإيطالي من خسارة بطاقة التأهل لدور الـ16 بتعادله المثير مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 2-2 نسور العاصمة الإيطالية تقدموا بهدف أول في الدقيقة 12 عن طريق خواكين كوريا، قبل أن يسجل رود فورمر هدف التعادل للضيوف بعد 3 دقائق فقط.