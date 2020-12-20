اتحاد الكرة المصري يمنح موظفيه إجازة مفتوحة لحين ظهور نتيجة مسحات كورونا

منح مسئولو اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، جميع موظفي الجبلاية إجازة مفتوحة لحين ظهور نتيجة مسحات كورونا، التي خضع لها جميع الموظفين صباح اليوم ومنع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الموظفين من دخول مقر اتحاد الكرة، اليوم، حيث خضع الجميع لمسحات كورونا ثم غادروا إلى منازلهم، في انتظار ظهور نتيجة العينات، على أن يتم إبلاغ الموظفين التي تكون نتيجة عيناتهم إيجابية بعدم الحضور لاتحاد الكرة وتنفيذ برنامج العزل في المنزل لمدة ١٤ يوما ثم الخضوع لمسحة أخرى للتاكد من الشفاء قبل العودة للعمل.