تجاهل نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح تهنئة مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس بعد حصول الأخير على جائزة "مدافع الموسم" في حفل الاتحاد الأوروبي.
وكان صلاح مرشحا مع الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو لنيل جائزة أفضل لاعب في الاتحاد الأوروبي، والتي فاز بها مودريتش الذي حصل أيضا على جائزة أحسن لاعب وسط .
وبعد تسلمه جائزة أحسن مدافع وعودته من المنصة إلى مقعده الذي كان خلف صلاح، ربت راموس على كتف صلاح لكن اللاعب المصري تجاهله ولم يلتفت إليه، بينما قام راموس بمصافحة مودريتش الذي كان بجوار صلاح.
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا جديدة لعارضة الأزياء الأميركية، هايلي بالدوين، برفقة خطيبها مغنّي البوب الكندي جاستن بيبر، أثناء تجولهما في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مساء الثلاثاء، متوجهين إلى أحد المطاعم لتناول العشاء. وظهر المغني الشهير البالغ من العمر 24 عاما، بإطلالة أنيقة، إلى جانب حبيبته الملتفة ذراعه حولها، واختارت هايلي بلوزة أنيقة بيضاء اللون وقميصا طويلا بنقشة الفهد يكاد يصل إلى الكاحل، ونسقتهما مع بنطلون جينز الذي أضافت له حزاما باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بعدد قليل من القلائد الذهبية وزوج من الأقراط الدائرية، كما انتعلت زوجا من الشباشب المريحة وصففت شعرها الأشقر وربطته للوراء في كعكة صغيرة، كما أضافت المكياج الناعم والطبيعي، أما جاستين فظهر مرتديا ملابس كاجوال غير رسمية، إذ اختار بنطلونا من القماش مخملي اللون والذي زين بشريط رفيع من نقشة الفهد، بالإضافة إلى تي
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