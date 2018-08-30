تجاهل نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح تهنئة مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس بعد حصول الأخير على جائزة "مدافع الموسم" في حفل الاتحاد الأوروبي.

وكان صلاح مرشحا مع الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو لنيل جائزة أفضل لاعب في الاتحاد الأوروبي، والتي فاز بها مودريتش الذي حصل أيضا على جائزة أحسن لاعب وسط .

وبعد تسلمه جائزة أحسن مدافع وعودته من المنصة إلى مقعده الذي كان خلف صلاح، ربت راموس على كتف صلاح لكن اللاعب المصري تجاهله ولم يلتفت إليه، بينما قام راموس بمصافحة مودريتش الذي كان بجوار صلاح.