الكشف عن نتيجة مسحة كورونا الثانية لمحمد صلاح

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء، نتيجة المسحة الجديدة التي خضع لها النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي في ظل إصابته مؤخرا بفيروس كورونا المستجد.وأوضح الاتحاد في بيان رسمي استمرار إيجابية المسحة الطبية التي خضع لها كل من محمد صلاح ومحمد النني نجم أرسنال.وأشار البيان إلى أن صلاح والنني يخضعان لمتابعة مستمرة من جانب محمد فضل عضو اللجنة الخماسية للاتحاد المصري.وغاب صلاح والنني عن لقائي "الفراعنة" ضد توغو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون عام 2022.