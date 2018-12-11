صلاح يحرز هدف ليفربول الأول أمام نابولي

أحرز المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي هدف التقدم لفريقه أمام نابولي في المباراة التي تجمع الفريقين في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أورويا.

وعن طريق مراوغة رائعة للاعبي نابولي سجل صلاح هدف التقدم للريدز في الدقيقة ٣٤ من عمر الشوط الأول.