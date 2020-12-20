تطور جديد في صفقة انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني، عن تطور جديد بشأن ارتباط النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل وذكرت شبكة «ديفنسا سنترال» الإسبانية، أن شخصًا مقربًا من محمد صلاح، أكد وجود اتصالات حاليًا بين ريال مدريد وممثلي الفرعون المصري، مشيرة إلى رغبة «صلاح» بارتداء قميص ريال مدريد، عقب انتهاء علاقته مع ليفربول.