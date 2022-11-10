إستقالة جماعية لجهاز الأفريقي التونسي بعد وداع الكونفدرالية

تقدم الجهاز الفنى لنادي الإفريقي التونسي اليوم الخميس بالإستقالة الجماعية لجميع أعضائه، بعد النتائج المخيبة واخرها توديع الكونفدرالية على ملعبه أمس الأربعاء، أمام يانج أفريكانز التنزاني ونشر الحساب الرسمي لنادى الافريقي التونسي بيان رسمي يؤكد خلاله تقديم الجهاز الفنى استقالة جماعية لكل أعضائه بعد النتائج المُخيبة لآمالنا جميعا برغم الجهود المبذولة على جميع الأصعدة، و في إطار تحمل المسؤولية التاريخية للنادي''.

وأكّد أعضاء الجهاز الفنى المستقيل إلتزامهم بضمان إستمرارية التسيير اليومي للنادي والتدريبات العادية حتى قدوم الجهاز الجديد حِفاظا على صورة النادي و على مصالحه الإدارية و المالية و القانونية و الرياضية و على وحدة الصَف" وسيتم الإعلان تِباعا عن خارطة الطريق القادمة عملا بأحكام القانون الأساسي المنطبق للنادي الإفريقي.