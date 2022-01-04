نابولي يعلن إصابة مدربه سباليتي بفيروس كورونا وخضوعه للعزل

أعلن نادى نابولى الإيطالى إصابة مدربه لوتشانو سباليتى، المدير الفنى للفريق، بفيروس كورونا "كوفيد – 19"، وأنه سوف يخضع للحجر الصحى وفقا للبروتوكول وقال حساب النادى الإيطالى، عبر تويتر: "بعد اختبارات COVID-19 اليوم، تبين أن إيجابية سباليتى، المدرب بدون أعراض وسيعزل نفسه وفقًا للبروتوكول".