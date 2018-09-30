وفاة صفوت عبدالحليم أسطورة الأهلي في حريق بمنزله

توفى منذ قليل، نجم الأهلي السابق صفوت عبدالحليم، عن عمر يناهز 67 عامًا، بعد أن شب حريق بشقته الكائنة فى مصر الجديدة .
وكان طاهر أبوزيد أول من وصل إلى منزل لاعب الأهلى الراحل بعد أن استدعاه الجيران نظرا لسكنه بجوار زميله السابق فى فترة السبعينات والثمانينات.
ويٌعد صفوت عبد الحليم أحد رموز النادى الأهلى فترة الستينيات والسبعينيات، بدأ مسيرته فى القلعة الحمراء، ولد صفوت عبد الحليم عام 1951 بمنطقة الشرابية، وبدأ ممارسة الكرة فى ناشئى النادى الأهلى، وكان عمره 11 عاما، وتدرج فى صفوف الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول فى الـ17 من عمره، حقق 9 بطولات منها 7 دورى و2 كأس.
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واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميّز خلال موسم أسابيع الموضة العالمية، وتألقت بإطلالة مذهلة في مهرجان المصمم جان فورك غوتييه لعروض الأزياء في مسرح فوليز بيرجيريس الأسطوري على هامش أسبوع الموضة في باريس، الخميس. ضمِنت هارلو البالغة من العمر 24 عاما، جذب الانتباه إليها بتنوّع اختياراتها في الأزياء، حيث ارتدت فستانا بألوان معدنية متداخلة من الذهبي والنحاسي والأحمر والأزرق من تصميم غوتييه، المصمم الفرنسي الشهير. يتميز فستان هارلو بخط العنق على شكل حرف "v" والأكتاف الحادة والواضحة والطباعة الجريئة. وأضافت عارضة الأزياء الشهيرة مزيدا من الارتفاع إلى طولها حيث انتعلت زوجا أنيقا من الأحذية باللون القرمزي وتزينت بالأقراط الذهبية والأساور المعدنية بالإضافة إلى حزام ذهبي حول خصرها. صففت هارلو شعرها لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الخمري وظلال العيون البنية، كما ظهرت الممثلة ماريون
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