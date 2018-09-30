وفاة صفوت عبدالحليم أسطورة الأهلي في حريق بمنزله

توفى منذ قليل، نجم الأهلي السابق صفوت عبدالحليم، عن عمر يناهز 67 عامًا، بعد أن شب حريق بشقته الكائنة فى مصر الجديدة .

وكان طاهر أبوزيد أول من وصل إلى منزل لاعب الأهلى الراحل بعد أن استدعاه الجيران نظرا لسكنه بجوار زميله السابق فى فترة السبعينات والثمانينات.

ويٌعد صفوت عبد الحليم أحد رموز النادى الأهلى فترة الستينيات والسبعينيات، بدأ مسيرته فى القلعة الحمراء، ولد صفوت عبد الحليم عام 1951 بمنطقة الشرابية، وبدأ ممارسة الكرة فى ناشئى النادى الأهلى، وكان عمره 11 عاما، وتدرج فى صفوف الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول فى الـ17 من عمره، حقق 9 بطولات منها 7 دورى و2 كأس.