ليفربول يسقط بثلاثية أمام ستراسبورغ في الشوط الأول في غياب صلاح

تأخر فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، أمام نظيره ستراسبورغ الفرنسي بنتيجة 3-0، خلال المباراة الودية التي تجمعهما حاليا، في إطار استعداداته الريدز للموسم الكروي الجديد سجل أهداف ستراسبورغ أدريان سوماسون (هدفين) في الدقيقتين 4 و21، وحبيب ديالو في الدقيقة 14.