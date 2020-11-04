التونسي فرجاني ساسي يسجل هدف التعادل للزمالك وسط أعتراض لاعبي الرجاء
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التونسي فرجاني ساسي يسجل هدف التعادل للزمالك وسط أعتراض لاعبي الرجاء

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العرب اليوم - التونسي فرجاني ساسي يسجل هدف التعادل للزمالك وسط أعتراض لاعبي الرجاء

فرجاني ساسي
القاهرة - العرب اليوم

أحرز فرجاني ساسي هدف التعادل للزمالك في مرمي الرجاء المغربي في المباراة المقامة حاليًا في إياب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا، لتصبح النتجية التعادل الإيجابي "1-1"، حيث يصعد الزمالك بهذه النتيجة لمقابلة الأهلي، إذا لم يكون لفريق الرجاء رأي أخر.وسيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة الزمالك والرجاء المغربي في الشوط الأول في مباراة الفريقين المقامة حاليًا، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال افريقيا، وفي الدقيقة 18، عركل محمود علاء بن مالانجو مهاجم الرجاء في منطقة جزاء الزمالك إلا أن الحكم لم يحسبها ركلة جزاء ليتم استكمال اللعب .

بدأ الزمالك فى الدقيقة 24 في تشكيل الخطورة على الرجاء بتسديدة من بن شرقي ارتطمت في الدفاع ووصلت إلى زيزو يمين منطقة الجزاء أرسلها عرضية على رأس مصطفى محمد الذي سددها وارتطمت في مدافع الرجاء، وارتدت إلى أشرف بن شرفي سددها قوية بعيدة عن المرمى، ثم جاءت عرضية خطيرة للرجاء من محسن متولي ارتطمت في الونش لتغير الكرة اتجاهها إلا أن أبو جبل نجح في إنقاذ مرمى الزمالك.

وشهدت أول ربع ساعة من مباراة الزمالك والرجاء، بداية حماسية من جانب الفريق المغربي الذي خسر في لقاء الذهاب في الدار البيضاء، بهدف نظيف، ليبدأ المباراة طامحًا في مباغتة الزمالك حيث هدد مرمى الأبيض خاصة عن طريق التسديدات حيث أطلق سفيان رحيمي تصويبة بوجه القدم خارج مرمى الأبيض ثم واصل الرجاء ضغطه القوي وسط تماسك الدفاعات البيضاء.

رياضة عاجل
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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التونسي فرجاني ساسي يسجل هدف التعادل للزمالك وسط أعتراض لاعبي الرجاء التونسي فرجاني ساسي يسجل هدف التعادل للزمالك وسط أعتراض لاعبي الرجاء



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