جوتا يسجل هدف التقدم لـ ليفربول في أرسنال

أحرز النجم البرتغالي ديوجو جوتا، هدف التقدم لفريقه ليفربول في مرمى أرسنال، في المباراة المقامة مساء اليوم السبت، على ملعب «الإمارات»، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي وجاء الهدف في الدقيقة 64، من عرضية رائعة عن طريق أرنولد إلى منطقة الجزاء استقبلها جوتا برأسية قوية إلى داخل الشباك.