تأجيل مباراة إيفرتون وليستر سيتي في الدوري الانكليزي بسبب كثرة الإصابات بكورونا

قررت رابطة الدوري الإنجليزي اليوم الأحد، تأجيل مواجهة إيفرتون مع ضيفه ليستر سيتي للمرة الثانية، بسبب كثرة عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل فريق الثعالب، الأمر الذى سوف يمنعه من خوض المباراة، والتي كان مقررا لها مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من البريميرليج وكانت المباراة قد تم تأجيلها في المرة الأولى بسبب كثرة عدد إصابات فيروس كورونا في ليستر سيتي، وكان مقررا إقامتها في 19 ديسمبر الماضى.

وأصدرت رابطة البريميرليج بيانا رسميا مساء اليوم، أكدت فيها الموافقة على طلب ليستر لأن النادي ليس لديه العدد المطلوب من اللاعبين المتاحين للمباراة (13 لاعبا خارج الملعب وحارس مرمى واحد) بسبب حالات الإصابة بفيروس كورونا، والإصابات واللاعبين في مهمة دولية في كأس الأمم الأفريقية وأضاف البيان تعتذر الرابطة عن الإزعاج والاضطراب الذي لحق بالمشجعين الذين خططوا لحضور المباراة ومشاهدتها، وندرك أن التأجيلات ستخيب آمال الجماهير، إذ تهدف الرابطة إلى توفير أكبر قدر ممكن من الوضوح ، ولكن للأسف يجب أحيانًا إجراء تأجيلات في غضون مهلة قصيرة ، لأن السلامة هي أولويتنا.