الغيابات تضرب منتخب المغرب قبل مواجهة مالاوي في أمم أفريقيا
آخر تحديث GMT21:20:34
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » رياضة عاجل

الغيابات تضرب منتخب المغرب قبل مواجهة مالاوي في أمم أفريقيا

العرب اليوم -

العرب اليوم - الغيابات تضرب منتخب المغرب قبل مواجهة مالاوي في أمم أفريقيا

منتخب المغرب
ياوندي - العرب اليوم

شهدت تدريبات منتخب المغرب اليوم السبت غياب 3 لاعبين مؤثرين، قبل مواجهة نظيره منتخب مالاوى، المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل، فى دور الـ16 من كأس أمم افريقيا الحالية، والتى تستضيفها الكاميرون حتى السادس من شهر فبراير المقبل. ذكر موقع "البطولة" المغربي، أن تدريبات منتخب الأسود عرفت غياب أشرف حكيمى نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بجانب الحارس ياسين بونو وفيصل فجر. وأضاف التقرير أن تدريبات المنتخب المغربي شهدت أيضا تعرُّض 3 لاعبين للإصابة وهم سفيان أمرابط، زكريا أبوخلال وأيمن برقوق، فيما عاد سفيان العكوش لخوض التدريبات.

رياضة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الغيابات تضرب منتخب المغرب قبل مواجهة مالاوي في أمم أفريقيا الغيابات تضرب منتخب المغرب قبل مواجهة مالاوي في أمم أفريقيا



أخبار ذات صلة

GMT 18:01 2022 السبت ,22 كانون الثاني / يناير

إيقاف مباراة برينتفورد وولفرهامبتون في الدوري الإنكليزي الممتاز بسبب طائرة
العرب اليوم - إيقاف مباراة برينتفورد وولفرهامبتون في الدوري الإنكليزي الممتاز بسبب طائرة

GMT 16:44 2022 السبت ,22 كانون الثاني / يناير

12 إصابة كورونا فى منتخب جزر القمر قبل مواجهة الكاميرون في أمم أفريقيا
العرب اليوم - 12 إصابة كورونا فى منتخب جزر القمر قبل مواجهة الكاميرون في أمم أفريقيا

GMT 14:17 2022 السبت ,22 كانون الثاني / يناير

فاتي يخضع لعملية جراحية خلال ساعات بأوامر برشلونة
العرب اليوم - فاتي يخضع لعملية جراحية خلال ساعات بأوامر برشلونة

GMT 14:12 2022 السبت ,22 كانون الثاني / يناير

أزمة قلبية تضرب آدم وناس نجم منتخب الجزائر في الكاميرون
العرب اليوم - أزمة قلبية تضرب آدم وناس نجم منتخب الجزائر في الكاميرون

GMT 14:09 2022 السبت ,22 كانون الثاني / يناير

إقالة الصربي رايفاتش مدرب غانا بعد الإقصاء المبكر من أمم أفريقيا 2021
العرب اليوم - إقالة الصربي رايفاتش مدرب غانا بعد الإقصاء المبكر من أمم أفريقيا 2021

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أسيل عمران تتألق بإطلالات راقية باللون الأسود

القاهرة - العرب اليوم

تُفضل النجمة أسيل عمران اللون الأسود، وقد لاحظنا أنها تعتمده في أغلب إطلالاتها الرسمية أو الكاجوال، فهي تحب تنسيق الأزياء وتخلق ستايل جديداً ومختلفاً لكي يليق بذوقها الفريد والمتميز لتحصل على إطلالات عصرية وشبابية تزيد من أناقتها، لذا فقد جمعنا لكِ كيف نسقت أسيل عمران اللون الأسود في إطلالاتها المختلفة من خلال حسابها الخاص على انستغرام . أسيل عمران بإطلالة كاجوال باللون الأسود لفتتنا إطلالة كاجوال للنجمة أسيل عمران حيث اعتمدت جاكيت جلد باللون الأسود صُمم بياقة طويلة، وتيشرت قطن شبابي باللون الأسود مُطبع باللون الأبيض، ونسقت معه سروال جينز باللون الأزرق الفاتح مقطع عند الركبة بتصميم واسع ولافت وانتعلت حذاء من الشامواه باللون الأسود ونظارة بعدسات شفافة وإطار باللون الأسود مما جعل إطلالتها أكثر أناقة وجاذبية . أسيل عمرا...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 12:23 2022 السبت ,22 كانون الثاني / يناير

ملابس بألوان زاهية لإطلالة شبابية
العرب اليوم - ملابس بألوان زاهية لإطلالة شبابية

GMT 11:05 2022 الخميس ,20 كانون الثاني / يناير

جزر السيشل لعُطلة مِثالية وسَط الطبيعة الخلابة
العرب اليوم - جزر السيشل لعُطلة مِثالية وسَط الطبيعة الخلابة

GMT 13:28 2022 السبت ,22 كانون الثاني / يناير

أفكار مميزة لكراسي غرف النوم
العرب اليوم - أفكار مميزة لكراسي غرف النوم

GMT 09:24 2022 الجمعة ,21 كانون الثاني / يناير

قرقاش يؤكد أن الإمارات ستقوم بكل ما يلزم لمنع خطر أعمال الحوثي الإرهابية
العرب اليوم - قرقاش يؤكد أن الإمارات ستقوم بكل ما يلزم لمنع خطر أعمال الحوثي الإرهابية

GMT 19:59 2022 السبت ,22 كانون الثاني / يناير

سجن صحافية تركية شهيرة بتهمة "إهانة" أردوغان
العرب اليوم - سجن صحافية تركية شهيرة بتهمة "إهانة" أردوغان

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 18:32 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

إعمل بهدوء ومن دون استعراض للوصول إلى أهدافك
العرب اليوم - إعمل بهدوء ومن دون استعراض للوصول إلى أهدافك

GMT 13:18 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

ينتظرك شهرًا مثمرًا يخولّك الاضطلاع على مواردك وتقييم أحوالك
العرب اليوم - ينتظرك شهرًا مثمرًا يخولّك الاضطلاع على مواردك وتقييم أحوالك

GMT 16:44 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

المكاسب المالية تسيطر عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - المكاسب المالية تسيطر عليك خلال هذا الشهر

GMT 17:46 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

تتشابك الأمور وتشعرك بعدم الرضى فتتسلط الأضواء على أعباء
العرب اليوم - تتشابك الأمور وتشعرك بعدم الرضى فتتسلط الأضواء على أعباء

GMT 00:42 2015 الخميس ,02 إبريل / نيسان

تقرير يستعرض اللاعبين البرازيليين الذين انضموا لـ"ريال مدريد"
العرب اليوم - تقرير يستعرض اللاعبين البرازيليين الذين انضموا لـ"ريال مدريد"

GMT 02:38 2017 الأربعاء ,17 أيار / مايو

مناديل تخدير لعلاج سرعة القذف عند الرجال
العرب اليوم - مناديل تخدير لعلاج سرعة القذف عند الرجال

GMT 07:45 2017 الجمعة ,13 كانون الثاني / يناير

صيني عاشق للسيارات يكشف عن أصغر كرفان متحرك في العالم
العرب اليوم - صيني عاشق للسيارات يكشف عن أصغر كرفان متحرك في العالم

GMT 00:08 2017 الأربعاء ,21 حزيران / يونيو

محمد بن نايف ومحمد بن سلمان يعزيان ميركل
العرب اليوم - محمد بن نايف ومحمد بن سلمان يعزيان ميركل

GMT 16:25 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان

سر غريب لمي عز الدين يثير سخرية السوشيال ميديا
العرب اليوم - سر غريب لمي عز الدين يثير سخرية السوشيال ميديا

GMT 05:16 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبر

أفضل وأرقى الشواطئ الأكثر تميزًا في تايلاند
العرب اليوم - أفضل وأرقى الشواطئ الأكثر تميزًا في تايلاند

GMT 03:08 2017 الأحد ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

مدينة غزة تصارع الأزمات المختلفة وتتمسّك بالأمل للبقاء
العرب اليوم - مدينة غزة تصارع الأزمات المختلفة وتتمسّك بالأمل للبقاء

GMT 20:07 2014 الجمعة ,26 أيلول / سبتمبر

المغربيّة خديجة صماك تطلق تشكيلة "جلابية" عيد الأضحى
العرب اليوم - المغربيّة خديجة صماك تطلق تشكيلة "جلابية" عيد الأضحى

GMT 02:06 2017 الأربعاء ,24 أيار / مايو

اختفاء جندي عراقي من "التدخل السريع" في ظروف غامضة
العرب اليوم - اختفاء جندي عراقي من "التدخل السريع" في ظروف غامضة

GMT 03:27 2016 السبت ,10 كانون الأول / ديسمبر

سانغ يونغ تطرح سيارة عائلية مميزة بسعر رخيص
العرب اليوم - سانغ يونغ تطرح سيارة عائلية مميزة بسعر رخيص

GMT 21:32 2017 الثلاثاء ,08 آب / أغسطس

ماغي بوغصن تروج لثورة الفلاحين على طريقتها الخاصة
العرب اليوم - ماغي بوغصن تروج لثورة الفلاحين على طريقتها الخاصة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab