الغيابات تضرب منتخب المغرب قبل مواجهة مالاوي في أمم أفريقيا

شهدت تدريبات منتخب المغرب اليوم السبت غياب 3 لاعبين مؤثرين، قبل مواجهة نظيره منتخب مالاوى، المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل، فى دور الـ16 من كأس أمم افريقيا الحالية، والتى تستضيفها الكاميرون حتى السادس من شهر فبراير المقبل. ذكر موقع "البطولة" المغربي، أن تدريبات منتخب الأسود عرفت غياب أشرف حكيمى نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بجانب الحارس ياسين بونو وفيصل فجر. وأضاف التقرير أن تدريبات المنتخب المغربي شهدت أيضا تعرُّض 3 لاعبين للإصابة وهم سفيان أمرابط، زكريا أبوخلال وأيمن برقوق، فيما عاد سفيان العكوش لخوض التدريبات.