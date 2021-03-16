كلوب يكيل المديح لنجم ليفربول بعد الفوز على ولفرهامبتون

أثنى مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب على نجم فريقه، البرتغالي ديوغو جوتا، الذي سجل هدف فوز "الريدز" على ولفرهامبتون (1-0)، في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب بعد المباراة عن تأثير جوتا على الفريق بعد عودته من الإصابة: "جوتا لاعب من طراز فريد، ولكن لا يجب أن ننتظر منه تقديم أدائه المعهود مباشرة بعد العودة من إصابة أبعدته عن الملاعب لثلاثة أشهر أو ربما أكثر من ذلك قليلا. هذا شيء نادر الحدوث، ولكنه بالفعل ظهر بمستوى رائع منذ عودته. هذا يساعدنا كثيرا، وكان من الرائع أن يسجل هدف المباراة الوحيد اليوم (أمس الاثنين)، والذي جاء في توقيت مثالي (الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول".

وأضاف المدرب الألماني: "دافعنا كثيرا اليوم (أمس)، وأنا راض عن ذلك، لأن هذا ما كنا نريد أن نفعله، أظهرنا أننا نتفهم الموقف جيدا. كان علينا أن نثبت استعدادنا للقتال بكل ما أوتينا من قوة من أجل الخروج بنتيجة إيجابية، وهذا يجب أن يحدث حتى في المباريات التي لا نقدم فيها أفضل أداء هجومي لنا. أنا سعيد للغاية بأداء الفريق. قد تكون ثلاث نقاط قبيحة، ولكنني سعيد جدا بها".

وعن مردود قلبي الدفاع، أوزان كاباك، وناثانيال فيليب، علق كلوب: "هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يلعبان فيها جنبا إلى جنب، ومرة أخرى قدما أداء رائعا".

وبفوزه على ولفرهامبتون، تقدم ليفربول إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 46 نقطة من 29 مباراة، متأخرا بخمس نقاط عن تشيلسي، صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.