السومه يتبرع بمبلغ مالي لنادي الفتوة السوري والأخير يرد

تبرع الدول السوري، عمر السومه، نجم نادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم، بمبلغ قدره 3 ملايين ليرة سورية، لدعم وتطوير نادي الفتوة، الذي نشأ وترعرع في صفوفه.

وضمن نادي الفتوة من محافظة دير الزور، اليوم الأربعاء، صعوده إلى مصاف أندية الدوري المحلي الممتاز، عقب فوزه على نادي المحافظة الدمشقي بهدف وحيد.

ووجه النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": رسالة شكر للاعبه السابق الملقب "العكيد"، جاء فيها: